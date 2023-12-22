Путин заявил, что в послании речь пойдет о стратегических задачах

По его словам, каждое послание является "прежде всего взглядом в будущее".

Президент России Владимир Путин начал оглашать ежегодное послание Федеральному собранию.

Главаа государства заявил, что в послании речь пойдет о стратегических задачах. По его словам, каждое послание Федеральному собранию является "прежде всего взглядом в будущее". Он также подчеркнул, что стоит обсудить те вопросы, решение которых считается принципиально важным для уверенного долгосрочного развития страны.

Ранее Пушилин заявил, что послание Путина Федеральному собранию станет инструкцией к дальнейшей жизни.

Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году