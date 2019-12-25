Беглов рассказал, откуда Петербург будет брать деньги на развитие транспортного узла

Государственный долг Северной столицы составляет не более 14% от объема собственных доходов.

На развитие транспортного узла в Петербурге до 2030 года потребуется 411,9 млрд рублей. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил Владимиру Путину на встрече в Константиновском дворце 27 апреля.

Из них 187,5 млрд рублей город планирует покрыть с помощью новых инструментов развития инфраструктуры. Для ликвидации дефицита социальной инфраструктуры будут востребованы новые кредитные инструменты.

На данный момент государственный долг Петербурга не превышает 14% от объема собственных доходов.

Для развитие транспортного узла был выбран комплексный подход: одновременно будет развиваться улично-дорожная сеть, метрополитен, наземный общественный транспорт города и области и железнодорожное сообщение. В перспективе создание железнодорожного сообщения по маршруту Петербург (Финляндский) - Левашово - Сертолово.

Фото: Piter.TV