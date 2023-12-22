Путин заявил о вере в будущее России

Глава государства завершил ежегодное послание Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о вере в будущее России.

Перед завершением своего выступления глава государства отметил, что страна является одной большой семьей, которая всегда будет вместе. Он подчеркнул, что Россия сделает так, как планирует и хочет сделать.

Верю в наши победы, успехи, в будущее России. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации.

Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году