Путин заявил о вере в будущее России

Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о вере в будущее России.
Перед завершением своего выступления глава государства отметил, что страна является одной большой семьей, которая всегда будет вместе. Он подчеркнул, что Россия сделает так, как планирует и хочет сделать.
Верю в наши победы, успехи, в будущее России.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации.
Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году
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