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Путин заявил о вере в будущее России

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Глава государства завершил ежегодное послание Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о вере в будущее России.

Перед завершением своего выступления глава государства отметил, что страна является одной большой семьей, которая всегда будет вместе. Он подчеркнул, что Россия сделает так, как планирует и хочет сделать.

Верю в наши победы, успехи, в будущее России.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации.

Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году

Теги: владимир путин, послание федеральному собранию, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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