Беглов: через 2 года дворники Петербурга начнут зарабатывать 49 тыс. рублей

Как рассказал Беглов, частные организации платят дворникам мало, 15–18 тыс. руб., и за такие деньги "никто работать не хочет".

Губернатор Петербурга Беглов заявил, что зарплата дворников через два года составит 49 тыс. рублей. Об этом пишут "РИА Новости".

Как рассказал Беглов, частные организации платят дворникам мало, 15–18 тыс. руб., и за такие деньги "никто работать не хочет". Поэтом в городе решили создать свою структуру, где увеличат зарплаты работников ручного труда.

Напомним, что в 2023 году в Северной столице состоится конкурс на лучших дворника и тракториста. Участники поборются за это звание в марте: победителям обещаны автомобиль и премия. Конкурс учреждён для сотрудников коммунальных служб, задействованных в уборке дворов. Также обязательным условием для участия является российское гражданство рабочего и его регистрация в городе на Неве.

Ранее в Петербурге начался второй этап перехода на новую систему уборки дворов. Уборка дворов хозяйственным способом уже стартовала в девяти районах.

Фото: Piter.tv

