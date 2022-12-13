Весной в Петербурге пройдёт конкурс на лучшего дворника и тракториста

Победители получат автомобиль и премию.

В 2023 году в Северной столице состоится конкурс на лучших дворника и тракториста. Участники поборются за это звание в марте: победителям обещаны автомобиль и премия. Об этом сообщила пресс-служба жилищного комитета Петербурга.

Конкурс учреждён для сотрудников коммунальных служб, задействованных в уборке дворов. Также обязательным условием для участия является российское гражданство рабочего и его регистрация в городе на Неве.

Отборочный этап конкурса в службах ЖКХ будет проходить до 30 января, голосование за кандидатов по районам продлится до 20 февраля. В финальном этапе, который завершится 10 марта, конкурсанты продемонстрируют свои навыки на практике. Победителей будут определять подписчики группы жилищного комитета ВКонтакте.

Награждение лучших рабочих пройдёт в конце марта и будет приурочено к празднованию Дня работников ЖКХ.

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Фото: Piter.TV