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В ЗакСе Беглов призвал сделать для петербуржцев все возможное и невозможное
Сегодня, 16:49
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fvbykov

В ЗакСе Беглов призвал сделать для петербуржцев все возможное и невозможное

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Губернатор Петербурга поздравил парламент с юбилеем.

В субботу, 14 декабря, на торжественном заседании петербургского ЗакСа выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. 

По словам главы города, парламент играет важную роль в разделении городских властей. Беглов напомнил, что 25 лет назад эта система заработала реально и новое законодательство уберегло исполнительные власти от поспешных шагов. 

С того времени расходы на душу населения в Петербурге значительно выросли, а у города появились свои "гордости" – Западный скоростной диаметр, "Газпром Арена", Верховный суд, аэропорт "Пулково" и многое другое. Губернатор напомнил, что у властей города есть общая цель – изменить к лучшему жизнь людей и призвал сделать все возможое и невозможное для ее достижения.

Ранее на торжественном заседании в ЗакСе выступила спикер СФ Валентина Матвиенко.

Фото: Piter.TV 

Теги: беглов, закс, парламент, юбилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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