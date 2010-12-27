Петербургское Законодательное собрание отмечает 25-летие

Торжественные мероприятия продолжаются всю субботу, 14 декабря.

Главный законодательный государственный орган Петербурге отмечает 25-й день рождения. В течение дня в Северной столице проходит ряд юбилейных мероприятий.

Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости был посвящен юбилейной дате. К пушке подошел спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

В Мариинском дворце уже состоялась церемония торжественного гашения марки. На художественном конверте изображена сама резиденция петербургского парламента. Всего в оборот выпущено 50 тысяч конвертов.

В пресс-службе "Почты России" рассказали Piter.TV, что церемония спецгашения особым штемпелем отличается от обычного тем, что в его тексте указано название события и памятная дата, по случаю которой он изготовлен. Филателистические образцы, погашенные этим штемпелем, станут уникальной коллекционной ценностью.

Накануне в самом Мариинском дворце открылась выставка личных вещей княгини Марии Николаевны – "хозяйки" дворца, возведенного молодым архитектором Андреем Штакеншнейдером. Также накануне состоялась презентация фотомонографии, посвященной истории Мариинского дворца.

В эти минуты во дворце проходит торжественное заседание Законодательного собрания Петербурга, в котором принимает участие ряд почетных гостей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге нашли способ бороться с кражами крышек от люков.

Фото: Piter.TV