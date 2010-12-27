В Петербурге нашли способ бороться с кражами крышек от люков

Разрешить проблему могут в пунктах приема цветного металла.

Петербургские депутаты придумали, как сократить количество краж крышек от канализационных люков в городе. Идея депутата Дениса Четырбока прозвучала на заседании ЗакСа 11 декабря.

Четырбок считает, что главная проблема кроется в пунктах приема цветного металла. Их сотрудники часто принимают самые разные предметы, не проводя отбор. Помимо металлических и алюминиевых банок, которые есть в настоящем перечне, на складах таких пунктов появляются и украденные крышки от люков.

Депутат отметил, что для урегулирования их работы нужен четкий и более подробный перечень принимаемых предметов. Многие пункты приема работают отчасти нелегально, поэтому изменение в законе поможет навести порядок в их деятельности.

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Фото: Piter.TV