ЗакС пытается снять запрет на заграничное сырье для вина

Депутаты уверены, что отсутствие поставок винного материала из-за границы ударит по бюджету.

Депутаты петербургского Законодательного Собрания предложили снять запрет с ввоза винного материала из-за границы. Идея прозвучала на заседания парламента 11 декабря. Проект закона, полностью запрещающий использовать нероссийское сырье для производства алкоголя сейчас рассматривается Госдумой.

С предложением отменить запрет выступил депутат Денис Четырбок, отметив, что прекращение поставок скажется на российских заводах, в том числе, на петербургских "Игристых винах". Парламентарий уверен, что запрет на иностранное сырье выгонит с рабочих мест массу сотрудников, ударит по бюджету и, возможно, вынудит некоторые предприятия закрыться, поскольку отечественного винного материала не хватает. Идею Четырбока поддержали 38 человек.

Федеральный закон на эту тему уже рассмотрели в первом чтении, но мнение Северной столицы не учитывается – решение лоббируют, по большей части, южные регионы.

В Госдуме не поддержали идею продлить продажу российского вина до полуночи.

Фото: Piter.TV