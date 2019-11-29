В этом видят только мотивацию для обогащения торговых сетей.

В Госдуме не поддержали идею продлить продажу российского вина до полуночи. Депутат Александр Хинштейн считает, что предложение идет вразрез с госполитикой. Правительству будет затруднительно реализовывать данное предложение. По мнению спикера, данный проект направлен только на увеличение прибыли торговых сетей.

Очень сложно будет администрировать процесс торговли, если отечественное вино можно будет продавать, а импортное - нет напомнил политик

Хинштейн напомнил, что сейчас власть наоборот ужесточает меры против алкоголя. В частности, ужесточает требования к реализации спиртных напитков в многоквартирных домах. Сокращение действия так называемого тихого часа на этом фоне выглядело бы "непоследовательно".

Ранее Piter.tv писал о том, что ученые назвали помогающие при похмелье продукты.

