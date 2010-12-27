Матвиенко в ЗакСе Петербурга встретили стоячей овацией

Глава Совфеда похвалила работу депутатов и вручила грамоты семи депутатам ЗакСа.

В субботу, 14 декабря, на торжественном заседании петербургского Законодательного собрания выступила руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поздравила ЗакС с 25-летием, а сам зал, в котором были депутаты и гости, встретил ее стоячей овацией.

Матвиенко в своем поздравлении упомянула, что недавно общалась с президентом РФ. Владимир Путин сказал, что петербургский парламент не является чужим, отметила глава СФ. Политик вспомнила, что в городе исполнительная и законодательная власть находятся в сложных отношениях, но итоги их работы часто бывают продуктивными.

Сама спикер похвалила работу депутатов. Она отметила, что по личному опыту помнит, что в Петербурге исполнительная и законодательная власть находятся не всегда в простых отношениях, но итоги их работы, как правило, продуктивны.

Кроме того, Матвиенко отметила увеличение числа женщин в депутатских креслах.

Ранее мы сообщали, что в рамках празднования 25-летия ЗакСа в Петербурге состоялся ряд торжественных мероприятий.

Фото: Piter.TV