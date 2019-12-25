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Губернатор напомнил о необходимости носить маски
Сегодня, 19:59
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smirenny

Губернатор напомнил о необходимости носить маски

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По словам губернатора, вирус еще не отступил.

В понедельник, 17 августа, губернатор Петербурга напомнил горожанам о необходимости носить средства индивидуальной защиты, потому как вирус все еще не отступил.

Несмотря на то, что город возвращается к обычной жизни, пандемия еще продолжается. Носить маски в общественных местах все еще необходимо. 

Напомним, что туристам из Абхазии придется сделать тест на коронавирус.

Ранее мы писали, что за последние сутки ещё 159 петербуржцев заболели коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: губернатор петербурга, коронавирус, маски и перчатки, сиз
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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