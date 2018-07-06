Баз Лурман экранизирует роман "Мастер и Маргарита"

Режиссер подписал соглашение с владельцами прав.

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом сообщает издание Deadline.

Соответствующее соглашение режиссер заключил с владельцами прав на экранизацию продюсерами Светланой Мигуновой-Дали и Грэйс Ло. Лурман отметил, что "очень рад, что наконец-то получил возможность предложить свою интерпретацию этой новаторской работы".

Фильм "Мастер и Маргарита" будет создан пи участии студии постановщика Baz & Co. Лурман намеревается взять на себя продюсерские и режиссерские обязанности.

Михаил Булгаков начал писать роман еще в 20-х гг. прошлого столетия и продолжал его править до самой смерти. Произведение считается незаконченным, так как последние главы дописывала супруга писателя на основе черновых записей.

Стоит отметить, что первая версия романа до читателей не дошла: писатель уничтожил ее. В сокращенном варианте "Мастер и Маргарита" начал издаваться в середине 60-х гг. Этот роман до сих пор считается одним из самых значимых литературных произведений 20-го века.

Ранее мы писали, что весной 2020 года начнутся съемки нового фильма "Мастер и Маргарита".



Видео: YouTube / vpro cinema