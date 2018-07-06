Весной 2020 года начнутся съемки нового фильма "Мастер и Маргарита"

Картина станет одним из самых высокобюджетных российских проектов последних лет.

Съемки художественного фильма "Мастер и Маргарита" Николая Лебедева начнутся весной 2020 года. Картина станет одним из самых высокобюджетных российских проектов последних лет. Об этом пишет ТАСС.

Бюджет нового фильма, которой получил уже господдержку от Фонда кино, составит 800 млн рублей. Ожидается, что в проекте примут участие зарубежные артисты. Их имена пока не раскрываются.

Создатель фильма Николай Лебедев является режиссером таких картин как "Легенда номер 17" и "Экипаж". Продюсерами нового "Мастера и Маргариты" стали Константин Эрнст, Игорь Толстунов, Леонард Блаватник и Рубен Дишдишян.

Роман Михаила Булгакова экранизировали ни один раз. Впервые киноверсия произведения появилась в 1971 году. Ее выпустил польский театральный режиссер Анджей Вайда. Далее последовали версии Мацея Войтышко (1989), Юрия Кары (1994) и Владимира Бортко (2005).

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Видео: YouTube / Алла Жигулина, Central Partnership