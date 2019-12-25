Басурин: освобождение Волновахи приведет к установлению контроля над Мариуполем

В ДНР рассказали о "маленькой победе" на Донбассе.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин считает, что освобождение Волновахи приведет к установлению контроля ДНР над украинским городом Мариуполем. Такое мнение специалист высказал в эфире телеканала "Россия-24". Глава пресс-службы НМ ДНР назвал освобождение данного населенного пункта "маленькой победой".

Взяли опорный пункт украинских военных, который находился между Донецком и Мариуполем, сопротивление было очень серьезное. Но это маленькая победа, которая приведет к большой победе взятия Мариуполя. Эдуард Басурин, глава пресс-службы НМ ДНР

Официальный представитель ведомства заметил, что теперь дух украинских военных будет сломлен, так как солдаты убедились в том, что на помощь к ним никто не придёт.

Басурин: под контролем ДНР находятся более 80 населенных пунктов.

Фото и видео: YouTube / Россия-24