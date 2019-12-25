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Басурин: освобождение Волновахи приведет к установлению контроля над Мариуполем
Сегодня, 14:04
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Басурин: освобождение Волновахи приведет к установлению контроля над Мариуполем

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В ДНР рассказали о "маленькой победе" на Донбассе.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин считает, что освобождение Волновахи приведет к установлению контроля ДНР над украинским городом Мариуполем. Такое мнение специалист высказал в эфире телеканала "Россия-24". Глава пресс-службы НМ ДНР назвал освобождение данного населенного пункта "маленькой победой".

Взяли опорный пункт украинских военных, который находился между Донецком и Мариуполем, сопротивление было очень серьезное. Но это маленькая победа, которая приведет к большой победе взятия Мариуполя.

Эдуард Басурин, глава пресс-службы НМ ДНР

Официальный представитель ведомства заметил, что теперь дух украинских военных будет сломлен, так как солдаты убедились в том, что на помощь к ним никто не придёт.

Басурин: под контролем ДНР находятся более 80 населенных пунктов.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

Теги: волноваха, днр, мариуполь, народная милиция, эдуард басурин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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