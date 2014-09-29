  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Басурин: под контролем ДНР находятся более 80 населенных пунктов
Сегодня, 9:40
41
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Басурин: под контролем ДНР находятся более 80 населенных пунктов

0 0

Руководитель пресс-службы НМ ДНР назвал сколько в процентах земли находится еще под контролем ВСУ на Донбассе.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что под контролем сил ДНР в настоящее время находятся более 80 населенных пунктов. Такое заявление эксперт сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Да, мы освобождаем свою территорию, уже больше 80 населенных пунктов, которые мы контролируем.

Эдуард Басурин, глава пресс-службы НМ ДНР

Корреспондент канала спросил у гостя программы о том, сколько еще территории ДНР контролируется силами украинских военнослужащих. По словам Басурина, можно говорить о том, что ВСУ принадлежит около 35-40%.

Минобороны России: выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

Фото: YouTube / Россия-24

Теги: всу, днр, донбасс, народная милиция, эдуард басурин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии