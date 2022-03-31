Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин назвал вопрос нахождения ДНР в составе Украины неактуальным. Соответствующим мнением специалист поделился в интервью с журналистами "РИА Новостей". Эксперт напомнил прессе о том, что ДНР уже признал ряд независимых государств, поэтому вхождение региона в состав Украины - невозможный процесс.
После того как нас уже признали несколько государств, шесть или семь, в первую очередь Россия, поэтому нахождение в составе Украины данной республики уже невозможно.
Эдуард Басурин, пресс-секретарь НМ ДНР
Российский лидер Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Президент Абхазии Аслан Бжания также 25 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Южная Осетия признала независимость ДНР и ЛНР еще в 2014 году.
В ДНР пообещали привлечь иностранных наемников к суду.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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