Басурин: более 40 человек смогли покинуть Мариуполь за минувшие сутки

В Народной милиции ДНР рассказали о ситуации на южном направлении Украины.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что более 40 человек смогли покинуть Мариуполь по гуманитарному коридору за минувшие сутки. В данном перечне зафиксированы шестеро несовершеннолетних граждан. Такое заявление специалист сделал в эфире телеканала "Россия-24". Обстановку в украинском городе эксперт оценил как тяжелую, так как местные националисты блокируют работу гуманитарных коридоров.

За минувшие сутки люди сами смогли выбраться оттуда. 42 человека, из них шесть детей. Эдуард Басурин, пресс-секретарь НМ ДНР

Басурин уточнил, что за последние сутки ранены пятеро мирных жителей на освобожденных ДНР территориях. Освобождены силами ДНР порядка 66 населенных пунктов. Успехи фиксируются по большей части на южном направлении.

Глава ДНР: сидящие в Мариуполе нацподразделения слабо контролируются из Киева.

Фото и видео: YouTube / Россия-24