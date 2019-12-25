Бастрыкин возбудил против депутата Рашкина уголовное дело

Члену КПРФ инкриминируют незаконную охоту.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил в отношении депутата Государственной думы от фракции КПРФ Валерия Рашкина уголовное дело о незаконной охоте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября текущего года Рашкин, находясь на территории Саратовской области, без разрешения на охоту выследил и убил дикое животное. Затем он "принял меры к сокрытию своего оружия" и вместе с соучастниками разделал тушу с помощью ножей и топора, погрузили части животного в автомобиль и уехали.

Председателем Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). из сообщения СК РФ

Напомним, сам Рашкин первоначально заявил, что обнаружил тушу во время прогулки по лесу и решил взять ее с собой. Позже депутат записал видеообращение, в котором признался в убийстве животного, заявив, что перепутал лося с кабаном. Государственная дума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина 25 ноября.

Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов объяснил снятие неприкосновенности с Рашкина местью спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Фото: Госдума