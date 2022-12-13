Бастрыкин потребовал проверить информацию о готовящейся вырубке Зеленогорского леса

Известно, что на месте вырубки планируют возвести жилые дома.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о планируемых работах по вырубке леса в Курортном районе. Местные жители создали петицию, в которой выступили против готовящейся застройки в Зеленогорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 28 января.

Известно, что на месте вырубки планируют возвести жилые дома и школу. Следователям нужно проверить законность работ.

Как указали авторы петиции, власти хотят застроить территорию, где в тени деревьев любят отдыхать горожане. Особенно популярно это место летом. Проект планировки и межевания территории Смольный хочет вынести на общественное обсуждение. Горожане могут изучить документацию с 1 по 8 февраля.

Ранее на Piter.tv: в Янино-1 построят школу на 1,2 тыс. учеников.

Фото: Pxhere