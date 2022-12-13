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В Янино-1 построят школу на 1,2 тыс. учеников
Сегодня, 16:56
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Янино-1 построят школу на 1,2 тыс. учеников

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Также в посёлке начнут строить детский садик на 175 мест.

В посёлке Янино-1 Всеволожского района Лениобласти возведут сразу 2 новых социальных объекта. Речь идёт о школе и детском садике, для каждого из учреждений уже определили застройщиков. Об этом сообщает telegram-канал "Молния. Ленобласть".

Так, общеобразовательное учреждение на 1200 учеников построит застройщик КВС, а детсадом на 175 мест займётся компания  "Ленстройтрест". 

Ранее мы сообщили о том, что почти 300 автобусов и такси в Ленобласти проверили на безопасность.

Фото: Пресс-служба строительного блока Ленобласти

Теги: ленинградская область, новые соцобъекты
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Махсудов Али
Сегодня 18:38

Мы уже 2 года ждём когда наша очередь придет в детский сад. Частные садики слишком дорогие не по карману каждому. По больше садиков и школы пускай построят в Янино и государственные транспорты до города чтоб могли все передвигаться с проездными билетами. Коммерческие микроавтобусы только наличные берут не всегда бывают наличные и неудобно тоскать. Лучше было бы оплатить проездными билетами и дешевле 

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