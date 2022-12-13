В Янино-1 построят школу на 1,2 тыс. учеников

Также в посёлке начнут строить детский садик на 175 мест.

В посёлке Янино-1 Всеволожского района Лениобласти возведут сразу 2 новых социальных объекта. Речь идёт о школе и детском садике, для каждого из учреждений уже определили застройщиков. Об этом сообщает telegram-канал "Молния. Ленобласть".

Так, общеобразовательное учреждение на 1200 учеников построит застройщик КВС, а детсадом на 175 мест займётся компания "Ленстройтрест".

Ранее мы сообщили о том, что почти 300 автобусов и такси в Ленобласти проверили на безопасность.

Фото: Пресс-служба строительного блока Ленобласти