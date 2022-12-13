В Янино-1 построят школу на 1,2 тыс. учеников

В посёлке Янино-1 Всеволожского района Лениобласти возведут сразу 2 новых социальных объекта. Речь идёт о школе и детском садике, для каждого из учреждений уже определили застройщиков. Об этом сообщает telegram-канал "Молния. Ленобласть".
Так, общеобразовательное учреждение на 1200 учеников построит застройщик КВС, а детсадом на 175 мест займётся компания "Ленстройтрест".
Ранее мы сообщили о том, что почти 300 автобусов и такси в Ленобласти проверили на безопасность.
Фото: Пресс-служба строительного блока Ленобласти
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Мы уже 2 года ждём когда наша очередь придет в детский сад. Частные садики слишком дорогие не по карману каждому. По больше садиков и школы пускай построят в Янино и государственные транспорты до города чтоб могли все передвигаться с проездными билетами. Коммерческие микроавтобусы только наличные берут не всегда бывают наличные и неудобно тоскать. Лучше было бы оплатить проездными билетами и дешевле