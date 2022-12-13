Почти 300 автобусов и такси в Ленобласти проверили на безопасность

Рейды провели представители комтранса региона и надзорные органы.

За январь 2023 года специалисты комтранса 47-ого региона и надзорные органы провели проверку безопасности общественного транспорта в Кировском, Тосненском, Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Особенно тщательно рейды выполнялись в густонаселённых городах, таких как Кудрово, Мурино и Янино. Всего специалисты проверили 280 автобусов и такси, 17 из которых отправили на спецстоянку для ТС.

Наиболее часто в ходе рейдов встречались такие нарушения, как вождение такси без разрешения и непередача данных в систему Глонасс.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть продолжает газификацию котельных.

Фото: Правиительство Ленобласти