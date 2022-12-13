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Ленобласть продолжает газификацию котельных
Сегодня, 11:34
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Ленобласть продолжает газификацию котельных

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По программе газификации в ближайшие годы планируется перевести на газ 109 котельных в 47 регионе.

Три котельные – в деревне Большой Двор Бокситогорского района, в Каменногорске Выборгского и поселке Запорожское Приозерского района ― переведены на природный газ. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Раньше котельные отапливались углем или дизельным топливом. Газовые котельные более эффективны, экономичны и экологичны.

Евгений Барановский, зампредседателя правительства Ленинградской области

По программе газификации в ближайшие годы планируется перевести на газ 109 котельных в 47 регионе.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: газификация, котельные
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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