Ленобласть продолжает газификацию котельных

По программе газификации в ближайшие годы планируется перевести на газ 109 котельных в 47 регионе.

Три котельные – в деревне Большой Двор Бокситогорского района, в Каменногорске Выборгского и поселке Запорожское Приозерского района ― переведены на природный газ. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Раньше котельные отапливались углем или дизельным топливом. Газовые котельные более эффективны, экономичны и экологичны. Евгений Барановский, зампредседателя правительства Ленинградской области

По программе газификации в ближайшие годы планируется перевести на газ 109 котельных в 47 регионе.

Фото: правительство Ленобласти