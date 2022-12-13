Ленобласть продолжает газификацию котельных

Три котельные – в деревне Большой Двор Бокситогорского района, в Каменногорске Выборгского и поселке Запорожское Приозерского района ― переведены на природный газ. Об этом сообщила администрация Ленобласти.
Раньше котельные отапливались углем или дизельным топливом. Газовые котельные более эффективны, экономичны и экологичны.
Евгений Барановский, зампредседателя правительства Ленинградской области
По программе газификации в ближайшие годы планируется перевести на газ 109 котельных в 47 регионе.
Фото: правительство Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все