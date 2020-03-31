Бастрыкин потребовал доклад о пропавших сестрах из Петербурга

Глава СК поручил Выменцу подключиться к поискам девочек.

Глава Следственного комитета России дал распоряжение подключить центральный аппарат к розыску без вести пропавших петербурженок. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального главка Павлу Выменцу оперативно представить информацию о результатах процессуальной проверки и принять дополнительные меры по установлению местонахождения девочек.

Речь идет о двух сестрах 11 и 18 лет, чье исчезновение зафиксировано 9 февраля. С указанной даты любые сведения об их местонахождении отсутствовали на момент поступления сообщения в правоохранительные органы. Позднее девушки вышли на связь и записали видеообращение с матерью. Однако ситуация продолжает оставаться в поле зрения федерального ведомства.

Следователи городского управления СК инициировали доследственную проверку. Бастрыкин поручил подчиненным разобраться в обстоятельствах случившегося и доложить о принятых решениях.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ