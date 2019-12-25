Пропавшие в Петербурге сестры Жвалёвы вышли на связь с матерью

Найдены девочки пропавшие в Петербурге 9 февраля.

Разыскиваемые с 9 февраля петербурженки Марина и Ирина Жвалёвы обнаружились спустя четверо суток. Родные получили от них видеосообщение, запечатлевшее сестер вместе с матерью, пишет телеграм-канал "112".

В ролике 18-летняя Марина, чья голова покрыта платком, объяснила свое решение добровольно отказаться от удостоверяющих личность бумаг. По ее словам, данный шаг продиктован религиозными соображениями. Девушка также упомянула давление со стороны отца, который, вопреки их воле, настаивал на использовании банковских карт и прочих официальных документов.

Обстоятельства исчезновения обрастают новыми подробностями. Согласно данным осведомленного источника, все трое — обе девушки и их мать — примкнули к сообществу "Царская империя". Напомним, в последний раз несовершеннолетнюю Ирину видели утром воскресенья, когда старшая сестра сопровождала ее к месту учебы.

Фото: Piter.TV