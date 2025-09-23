В Петербурге девятый день ищут IT-специалиста, ушедшего на пробежку в августе

39-летний Дмитрий отправился на тренировку по Арсенальной набережной вечером 18 числа и до сих пор не вернулся домой.

В Северной столице уже девять дней продолжаются поиски 39-летнего мужчины, который пропал после вечерней пробежки. Как сообщает источник, IT-специалист вышел из своей квартиры 18 августа и с тех пор не выходил на связь.

Известно, что в тот вечер петербуржец отправился на тренировку по Арсенальной набережной. Организатор поисков рассказала, что пропавший является опытным бегуном и увлекается марафонским спортом. При этом обстановка в его жилище свидетельствует о том, что долгой поездки мужчина не планировал. В квартире остался домашний питомец — геккон, которого Дмитрий не оставил бы без присмотра и кормления на столь длительный срок.

Родственники поначалу пытались найти мужчину собственными силами, однако после безрезультатных попыток обратились в полицию, а также привлекли внимание волонтерских организаций.

