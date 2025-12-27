141 человек пропали без вести в Петербурге в феврале

Но 95 петербуржцев нашли живыми.

Ледяной февраль в Северной столице обернулся сотнями тревожных звонков: поисковики подвели статистику, согласно которой без вести пропавшими числился 141 человек, при этом 95 петербуржцев удалось вернуть домой живыми благодаря совместной работе полиции и добровольцев. К сожалению, 10 заявок закончились обнаружением погибших, что делает этот месяц одним из самых напряженных в новом году, сообщили корреспонденту в поисково-спасательном отряде "Северо-Запад".

Самым тяжелым эпизодом прошедшего месяца стали поиски девятилетнего ребенка. Волонтеры отмечают, что на начало февраля пришлось пик сложных выездов, включая резонансное происшествие с мальчиком, чье тело впоследствии было найдено. Спасатели выразили искренние соболезнования семье погибшего, назвав этот случай ударом для всего добровольческого сообщества.

Из общего массива обращений 66 заявок имели статус срочных, требующих немедленного реагирования. В 10 ситуациях волонтерам приходилось организовывать активные выезды на местность, порой разворачивая поиски в оперативном режиме без создания стационарного штаба. Значительную поддержку в розыске оказала Группа коротких прозвонов "Северо-Запада", благодаря которой благополучно завершились 6 историй. Кроме того, горожане семь раз обращались с просьбой установить местонахождение родственников пропавших. Однако в семи случаях отряду пришлось отказывать заявителям по причинам, не связанным с компетенцией ПСО.

Фото: Piter.TV