Действия ВСУ могли нанести ущерб гражданскому населению.

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Центральному аппарату расследовать подрыв цистерн с химическими веществами. Предположительно, за ситуацию ответственны украинские силовики. Об этом на официальном YouTube-канале СК РФ рассказала представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что инцидент зафиксирован на территории города Рубежное.

СК РФ зафиксирует следы противоправных действий, установит, какое именно подразделение ВСУ действовало в указанном районе, выяснит конкретных лиц, ответственных за организацию этого преступления, и даст их действиям правовую оценку. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Следователи полагают, что военные из Вооруженных сил Украины при отступлении подорвали цистерны с опасными веществами на территории завода, расположенного в Луганской Народной Республики. В резервуарах предприятия содержалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак. Эти токсичные вещества при вдыхании могут вызывать у людей тяжелые отравления и токсический отек легких. По версии СК РФ, действия ВСУ следует расценивать как противоправные, угрожающие мирному населению и жителям ближайших населенных пунктов.

Глава СК России поручил расследовать призывы мэра города Днепр убивать россиян по всему миру.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

