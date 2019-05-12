Глава СК России поручил расследовать призывы мэра города Днепр убивать россиян по всему миру

Светлана Петренко рассказала о возбуждении дела против Бориса Филатова.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Центральному аппарату надзорного ведомства расследовать призывы мэра украинского города Днепр убивать россиян по всему миру. Такое заявление на официальном YouTube-канале сделала пресс-секретарь Светлана Петренко. Чиновница заметила, что по данному факту возбуждено уголовное расследование. Специалисты дадут правовую оценку действиям главы населенного пункта.

В запрещённой в России социальной сети Б. Филатов опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Напомним, что мэр Днепра Борис Филатов заявил в социальных сетях о том, что для Украины пришло время "убивать этих нелюдей" по всему миру. Иностранец говорил о гражданах России.

СК завершил расследование дела об уклонении от уплаты налогов на 2 млрд в Петербурге.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

