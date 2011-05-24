Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования происшествия со стрельбой 15-летнего на Гражданском проспекте

ГСУ СК РФ по городу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования происшествия с участием двух несовершеннолетних у дома 116 по Гражданскому проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 22 октября.

Напомним, что инцидент произошел 21 октября. 15-летний студент колледжа попытался похитить электронную сигарету у ученика 8 класса. Первый выстрелил из пневматического пистолета, второго госпитализировали с ушибами и ссадинами в области нижнего века правого глаза, мошонки и нижней третьей левой голени.

ГСУ СК РФ по городу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах, а также установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти трое неизвестных избили и похитили мужчину.

Фото: Piter.TV