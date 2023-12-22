В Калининском районе злоумышленник обстрелял грузовик пенсионерки

Инцидент произошел во дворе дома 73 по Гражданскому проспекту.

В Калининском районе 23 мая неизвестный обстрелял автомобиль петербурженки. В полицию обратился 42-летний сын пострадавшей. Об этом сообщили в прессс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел во дворе дома 73 по Гражданскому проспекту. На место случившегося прибыли правоохранители. Они установили, что машину "Газель" обстреляли из пневматического оружия. Оперативники обнаружили пять следов от выстрелов в задних дверях.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас правоохранители разыскивают стрелка. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv