В Ломоносовском районе Ленобласти трое неизвестных избили и похитили мужчину

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

21 октября через службу "112" в ОМВД России по Ломоносовскому району Ленобласти поступило сообщение о похищенном человеке, находящемся в СНТ "Возрождение". Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе выезда на место было принято заявление от 46-летнего мужчины, проживающего в Петербурге, о том, что из дома в Петергофе по улице Урицкого трое неизвестных избили его, связали руки и ноги, положили в багажник машины и увезли в СНТ "Возрождение", где продолжали применять физическую силу и угрожали убийством. Через некоторое время пострадавшему удалось вырваться и сбежать. Кроме того, он обнаружил пропажу своего мобильного телефона.

Ночью 22 октября в Петергофе задержали одного из подозреваемых. В его отношении составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV