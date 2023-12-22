Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту массовой драки мигрантов в Шушарах

Напомним, 10 января у дома 153 по Московскому шоссе между несколькими мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массовой драки мигрантов, которая произошла до пожара на складе Wildberries в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 23 января.

Председатель ведомства провел во вторник совещание по вопросам расследования резонансных преступлений. На встрече исполняющий обязанности руководителя ГСУ по городу доложил о ходе проверки по пожару на складе. После прослушивания доклада Александр Бастрыкин поручил разобраться и в обстоятельствах массовой драки приезжих.

Напомним, 10 января у дома 153 по Московскому шоссе между несколькими мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку. В больницу с колото-резаными ранами доставили двух пострадавших: 33-летнего работника Wildberries госпитализировали в тяжелом состоянии, а 35-летнего мужчину отпустили после оказания медицинской помощи. Однако отправился он не домой, а в отделение полиции, так как является подозреваемым. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Фото: Информационный центр СК РФ