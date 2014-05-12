Басков на 6 часов застрял в Пулково из-за ограничений

Причиной длительного ожидания является длинная очередь самолетов, ожидающих высадки пассажиров.

Российский исполнитель Николай Басков прибыл в аэропорт Пулково на борту самолета, прибывшего из Иркутска. Артист в социальных сетях сообщил своим подписчикам, что пассажиры столкнулись с существенной задержкой в шесть часов.

По словам Николая Баскова, причиной длительного ожидания является длинная очередь самолетов, ожидающих высадки пассажиров. Пока никого не выпустили из салона, и воздушное судно остается на площадке аэропорта. Среди находящихся на борту знаменитостей — сам певец.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково экстренно принял 74 рейса за сутки. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, на территории развернута передвижная приёмная ведомства для оперативного реагирования на возможные нарушения прав пассажиров. 6–7 мая 2025 года в Пулково направлено 74 самолёта, выполнявших рейсы, и что сотрудники транспортной прокуратуры прибыли в аэропорт для урегулирования ситуаций с задержанными рейсами.

Видео: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Николай Басков