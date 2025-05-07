Пулково экстренно принял 74 рейса за сутки

Администрация аэропорта сообщила, что началась процедура отправки задержавшихся судов в пункты назначения, хотя некоторые борта пока ожидают разрешения на вылет.

Аэропорт Пулково за прошедшие сутки принял 74 воздушных судна. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, на территории развернута передвижная приёмная ведомства для оперативного реагирования на возможные нарушения прав пассажиров.

6–7 мая 2025 года в Пулково направлено 74 самолёта, выполнявших рейсы, и что сотрудники транспортной прокуратуры прибыли в аэропорт для урегулирования ситуаций с задержанными рейсами.

Самолет, прилетевший рейсом Омск-Санкт-Петербург, уже более двух часов находится на посадочной полосе аэропорта Северной столицы, однако пассажиры до сих пор не могут покинуть салон. Причина задержки заключается в технических сложностях, возникших при подаче трапа и автобусов для доставки людей в здание терминала, несмотря на своевременное прибытие воздушного судна в пункт назначения. Эти сведения были предоставлены telegram-каналу SHOT. Администрация аэропорта сообщила, что началась процедура отправки задержавшихся судов в пункты назначения, хотя некоторые борта пока ожидают разрешения на вылет.

Для обращения в службу поддержки аэропорта предусмотрены следующие контактные номера телефонов: +7 (812) 324-30-00, +7 (812) 337-34-44, +7 (812) 337-38-22.

Ранее в Пулково предупредили о возможных изменениях рейсовых расписаний.

Видео: Telegram / SHOT