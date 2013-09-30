В Пулково предупредили о возможных изменениях рейсовых расписаний

При подготовке к вылету рекомендуется внимательно отслеживать обновления на информационных табло и консультироваться непосредственно с представителями авиаперевозчиков.

Рейсовые расписания в петербургском аэропорту Пулково могут претерпеть изменения, согласно сообщению пресс-службы воздушной гавани.

При подготовке к вылету рекомендуется внимательно отслеживать обновления на информационных табло и консультироваться непосредственно с представителями авиаперевозчиков, пояснили представители аэропорта.

Кроме того, пассажиры, столкнувшиеся с продолжительными задержками авиарейсов, смогут воспользоваться предусмотренными федеральными авиационными правилами услугами, включая выдачу ваучеров на напитки и еду. Для оформления соответствующих документов необходимо связаться с сотрудниками конкретной авиакомпании.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково начал предоставлять ветеранам ВОВ бесплатное обслуживание. Как сообщает пресс-служба аэропорта, данной льготой могут воспользоваться не только сами ветераны, но и один сопровождающий их человек. В перечень услуг входит доступ к шведскому столу с разнообразными блюдами и напитками, комфортным зонам ожидания с мягкой мебелью и всем необходимым для отдыха перед вылетом.

Фото: Piter.TV