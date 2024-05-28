Пассажиры задержанных рейсов могут обратиться сотрудникам прокуратуры.

По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в аэропорту Пулково работает мобильная приемная. По данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, в аэропорту Северной столицы организованы надзорные мероприятия.

В Пулково работает заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Игорь Гуришев. Пассажиры задержанных рейсов могут обратиться сотрудникам прокуратуры. Соблюдение их прав находится на контроле надзорного ведомства.

Аэропорт Пулково за прошедшие сутки принял 74 воздушных судна, которые были перенаправлены из других аэропортов России в связи с атакой БПЛА.

Фото и видео: Telegram/ Северо-Западная транспортная прокуратура