Барбара Брыльска прокомментировала смерть актера Андрея Мягкова

Польская актриса Барбара Брыльска, известная по роли в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", высказалась о смерти своего коллеги Андрея Мягкова. Она заявила, что не может сдержать слез. Об этом пишут РИА Новости.
"У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком. Я очень его любила", - отметила актриса.
В "Иронии судьбы" Барбара играет жительницу Ленинграда Надю Шевелеву, в квартиру которой по ошибке попадает герой Мягкова, москвич Женя Лукашин. Актеры также снялись в продолжении картины, вышедшем на экраны в 2007 году.
О смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Он скончался в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности
Ранее мы писали, что одну из улиц в Петербурге могут назвать в честь Андрея Мягкова.
Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)
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