Барбара Брыльска прокомментировала смерть актера Андрея Мягкова

Она заявила, что очень сильно его любила.

Польская актриса Барбара Брыльска, известная по роли в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", высказалась о смерти своего коллеги Андрея Мягкова. Она заявила, что не может сдержать слез. Об этом пишут РИА Новости.

"У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком. Я очень его любила", - отметила актриса.

В "Иронии судьбы" Барбара играет жительницу Ленинграда Надю Шевелеву, в квартиру которой по ошибке попадает герой Мягкова, москвич Женя Лукашин. Актеры также снялись в продолжении картины, вышедшем на экраны в 2007 году.

О смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Он скончался в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности

Ранее мы писали, что одну из улиц в Петербурге могут назвать в честь Андрея Мягкова.

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)