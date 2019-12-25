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В Петербурге появится сквер имени актёра театра и кино Андрея Мягкова
Сегодня, 16:28
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В Петербурге появится сквер имени актёра театра и кино Андрея Мягкова

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Сквер появится южнее дома № 30 по Ивановской улице. 

В Петербурге появится сквер имени актера театра и кино Андрея Мягкова. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев. 

С инициативой о присвоении скверу имени Андрея Мягкова обратились представители муниципального округа Ивановский, на территории которого находится зеленая зона. Безымянный сквер расположен южнее дома № 30 по Ивановской улице. 

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Актер проживал в доме № 36 по Ивановской улице рядом со сквером, который получит имя артиста.

Ранее в Сестрорецке появился сквер актёра Юрия Никулина.

Фото: kino-teatr.ru

Теги: андрей мягков, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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