В Петербурге появится сквер имени актёра театра и кино Андрея Мягкова

Сквер появится южнее дома № 30 по Ивановской улице.

В Петербурге появится сквер имени актера театра и кино Андрея Мягкова. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

С инициативой о присвоении скверу имени Андрея Мягкова обратились представители муниципального округа Ивановский, на территории которого находится зеленая зона. Безымянный сквер расположен южнее дома № 30 по Ивановской улице.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Актер проживал в доме № 36 по Ивановской улице рядом со сквером, который получит имя артиста.

Ранее в Сестрорецке появился сквер актёра Юрия Никулина.

Фото: kino-teatr.ru