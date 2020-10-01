Одну из улиц в Петербурге могут назвать в честь Андрея Мягкова

Актер скончался в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности.

В Петербурге может появиться улица, названная в честь актера, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом сообщил член Топонимической комиссии, депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев, пишет 78.ru.

Одной из самых главных проблем остается выбор места для улицы Андрея Мягкова. В основном улицы, получившие наименования в честь известных артистов, сосредоточены в центре города. Однако там уже все названо. Возможно, такое название получит объект в новом квартале, например, на намыве Васильевского острова или в строящихся ЖК в Невском и Красносельском районах. Кроме того, в Петербурге есть скверы, которые можно назвать в честь артиста.

О смерти известного актера Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" скончался в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы 2"