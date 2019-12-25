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Банкиры просят правительство отложить переход на отечественное ПО
Сегодня, 11:33
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matveyvn

Банкиры просят правительство отложить переход на отечественное ПО

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Некоторые из требований о переходе на отечественное ПО просто невыполнимы.

Ассоциация банкиров России просит правительство отложить переход на отечественное ПО. Организация адресовала соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором просят отсрочить переход на четыре года. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Владельцы банков считают, что выполнение указа президента и постановления правительства, которое готовило Минкомсвязи, могут привести к масштабным перебоям в работе банковских систем.

В письме банкиры добавили, что некоторые из требований о переходе на отечественное ПО просто невыполнимы.

Ранее Центробанк зафиксировал новый отток вкладов из российских банков.

Теги: банки, банкиры, отечественное по
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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