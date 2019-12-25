В краткие сроки банкам придётся заменить до 90% информационной инфраструктуры.

Банки выступили против кураторов из ФСБ. Представители банков выступили против текущей версии законопроекта, по которому они обязаны перейти на отечественное обеспечение. Заявляется, что законопроект подготовило Минцифры под кураторством ФСБ.

В законопроекте идёт речь об объектах критической информационной инфраструктуры — к ним относятся и финансовые организации. В краткие сроки им придётся заменить до 90% информационной инфраструктуры.

В Госдуме с выводом банков согласились. Глава комитета по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил, что в первую очередь от реализации законопроекта пострадают обычные граждане.

Ранее Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19.

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