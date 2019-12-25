Банки выступили против кураторов из ФСБ. Представители банков выступили против текущей версии законопроекта, по которому они обязаны перейти на отечественное обеспечение. Заявляется, что законопроект подготовило Минцифры под кураторством ФСБ.
В законопроекте идёт речь об объектах критической информационной инфраструктуры — к ним относятся и финансовые организации. В краткие сроки им придётся заменить до 90% информационной инфраструктуры.
В Госдуме с выводом банков согласились. Глава комитета по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил, что в первую очередь от реализации законопроекта пострадают обычные граждане.
Ранее Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19.
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