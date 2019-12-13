Изменится система работы с подозрительными операциями.

Банки предложили новый способ борьбы с мошенническими переводами. Об этом сообщили в "РБК". В издании заявили, что в кредитных организациях может поменяться механизм работы.

Он будет касаться средств, которые переводятся без согласия клиента. В частности, увеличится срок блокировки сомнительного перевода. Если банку не удастся связаться с клиентом для подтверждения операции, то деньги вернутся на счет, на котором находились до этого. Сейчас же средства все равно переводятся по указанному счету.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге выявили факт мошенничества при получении соцвыплат на 195 тысяч рублей.

