В Петербурге выявили факт мошенничества при получении соцвыплат на 195 тысяч рублей

По предварительным данным, с апреля по декабрь 2017 года он находился в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и получал пособие за счет фонда социального страхования.

В Петербурге выявили факт мошенничества при получении социальных выплат. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Транспортные полицейские нашли 42-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве при получении соцвыплат. По предварительным данным, с апреля по декабрь 2017 года он находился в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и получал пособие за счет фонда социального страхования. Однако, в этот же момент он начал работать в организации пассажирских воздушных перевозок. То есть мужчина незаконно получал выплаты, общая сумма составила 195 тысяч рублей.

Дознанием Линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". За это можно получить наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

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Фото: Piter.TV