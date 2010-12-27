В Петербурге задержали подозреваемых, обманом укравших у пенсионера миллион

Полицейские задержали двоих злоумышленников 34 и 38 лет в Пушкине.

В Петербурге задержаны подозреваемые, обманным путем похитившие более миллиона рублей у пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали двоих злоумышленников 34 и 38 лет в Пушкине у одного из домов на Парковой улице. Сотрудники правоохранительных органов установили, что эти граждане 12 ноября находясь во дворе дома 90 по набережной реки Фонтанки, обратились к 83-летнему местному жителю. Они попросили у пенсионера оказать помощь в получении денежного перевода через его расчетный счет. Мужчина отдал злоумышленникам более миллиона рублей, они взамен пообещали перевести позже 1,5 миллиона с учетом вознаграждения.

СУ УМВД России по Адмиралтейскому району возбудило уголовное по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в Петербурге полицейские задержали с поличным домушников, которые вынесли из квартиры ветерана 85 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV