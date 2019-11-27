В Петербурге полицейские задержали с поличным домушников, которые вынесли из квартиры ветерана 85 тысяч рублей

Оперативникам заранее поступила информация о том, что в ближайшее время неизвестные хотят ограбить квартиру ветерана Великой Отечественной войны.

В Санкт-Петербурге полицейские не позволили домушникам похитить у ветерана Великой Отечественной войны крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оперативникам поступила информация о том, что в ближайшее время неизвестные хотят ограбить квартиру ветерана Великой Отечественной войны, который проживает в Красносельском районе. За квартирой установили наблюдение. Злоумышленники подобрали ключи к замку и вынесли 85 тысяч рублей. В подъезде из задержали полицейские.

Подозреваемыми оказались двое нигде не работающих местных жителей в возрасте 42 и 28 лет. Один из них уже несколько раз был судим за кражи, грабежи, разбои и незаконное хранение наркотиков. Похищенное вернули владельцу.

По данному факту следственным управлением УМВД России по Красносельскому района возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование продолжается.

Грабители стреляли в полицейских после налета на ювелирный в Петербурге.

Видео: ГУ МВД России