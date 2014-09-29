В Металлострое 16-летнего подростка задержали по подозрению в ограблении магазина

Он причинил телесные повреждения 32-летней товароведу.

Полицейскими Колпинского района задержан несовершеннолетний налётчик на сетевой магазин в посёлке Металлострой. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 3 июня в 16:50 обратился 31-летний представитель торговой точки, расположенной в доме 6 по улице Садовая в поселке Металлострой. Он сообщил, что неизвестный днём ранее пытался вынести из магазина товар на общую сумму 2199,92 рублей, и, при попытке задержания, причинил телесные повреждения 32-летней товароведу. Пострадавшая с повреждением руки обратилась в травмпункт.

Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

У дома 24 по Центральной улице в поселке Металлострой вечером 25 июня по подозрению в совершении данного преступления полицейскими был задержан 16-летний подросток. Несовершеннолетний передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее в Мурино был задержан подозреваемый в разбойном нападении на прохожего.

Фото: Piter.tv