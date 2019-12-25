За попытку кражи шоколада и шампуня петербуржец проведет в колонии 3 года

В ходе предварительного расследования обвиняемый пояснил, что не успел подумать о цели хищения.

В Петербурге вынесли приговор по делу о попытке ограбления магазина в Василеостровском районе. Об этом сообщила районная прокуратура.

В суде установлено, что 22 октября 2024 года Александр Тимофеев, преследуя цель незаконного обогащения, находясь в помещении магазина в д. 38 по 11-ой линии В.О., сложил в шоппер и попытался тайно похитить 9 плиток шоколада и 2 бутылки шампуня, общей стоимостью около 5 тысяч рублей. Данные действия заметил охранник. Мужчина распылил в лицо работников перцовый газ из баллончика и попытался скрыться, по был задержан.

В ходе предварительного расследования обвиняемый пояснил, что не успел подумать о цели хищения указанных товаров, но точно планировал это сделать тайно.

Виновному назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Гатчине кладовщик сломал нос и рёбра покупателю магазина.

Фото: unsplash (Monique Carrati)