В Гатчине кладовщик сломал нос и рёбра покупателю магазина

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские Гатчины задержали подозреваемого в избиении посетителя магазина на улице Красных Военлетов. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 8 июня в три часа ночи поступила телефонограмма о доставлении накануне вечером 27-летнего мужчины с переломом носа, ребер и пальца левой кисти. Пострадавший рассказал, что около 17:18 он был избит незнакомцем в магазине в доме 11 по улице Красных Военлетов. Позже пострадавший обратился с заявлением в полицию.

В тот же день полицейские по подозрению в этом преступлении задержали 23-летнего кладовщика магазина, жителя деревни Малое Верево Гатчинского района. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Избивший до смерти коллегу повар в Петербурге предстанет перед судом.

Фото: Piter.tv