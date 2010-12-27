Грабители стреляли в полицейских после налета на ювелирный в Петербурге

Один из правоохранителей пострадал.

Суд вынес приговор в отношении двух преступников, которые напали на ювелирный магазин и ограбили его, а затем ранили полицейского. После инцидента было возбуждено пять уголовных дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Инцидент в ювелирном магазине на проспекте Большевиков произошел 31 января 2018 года. Участники банды зашли в помещение, и, угрожая оружием, похитили драгоценные изделия на общую сумму более 9 млн рублей, а затем скрылись.

Правоохранители начали погоню за грабителями, на пересечении Индустриального и Ириновского проспектов злоумышленники открыли огонь по сотрудникам полиции, одного из них ранили. Также пострадали два участника преступной группы.

На месте удалось задержать двух членов банды. Сегодня стало известно, что подсудимые отравятся в ИК строгого режима на 12 и 16 лет каждый.

Один из преступников скрылся, и на данный момент находится в международном розыске. В его отношении заочно избрали меру пресечения в виде ареста.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ранее судимый петербуржец зарезал мужчину на почве ревности.

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